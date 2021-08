Iran : Pour le Guide iranien, Biden ou Trump, c’est du pareil au même

L’ayatollah a tenu ces propos samedi alors qu’Occidentaux, Russes et Chinois espèrent une reprise des discussions pour tenter de sauver l’accord sur le nucléaire iranien.

Les présidents américains Joe Biden et Donald Trump, c’est du pareil au même, a estimé samedi le guide suprême iranien Ali Khamenei dans un discours laissant planer un doute sur la possibilité d’une reprise rapide des négociations sur le nucléaire iranien . «Le gouvernement américain (du président Biden) n’est en rien différent du précédent parce que ce qu’il exige de l’Iran sur la question nucléaire est, avec des mots différents, la même chose que ce que Trump exigeait», a déclaré Ali Khamenei.

L’ayatollah a tenu ces propos alors qu’Occidentaux, Russes et Chinois attendent depuis fin juin un signe de la volonté de Téhéran de reprendre les discussions entamées à Vienne en avril pour tenter de sauver l’accord international sur le nucléaire iranien de 2015, torpillé trois ans plus tôt par Donald Trump. «Sur la question nucléaire, les Américains n’ont vraiment aucune honte: alors même qu’ils se sont retirés de l’accord au vu de tous, ils parlent désormais et font passer des exigences comme si c’était la République islamique qui s’était retirée» de ce pacte, a-t-il ajouté.