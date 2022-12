Pour Tokyo, la force militaire chinoise est un défi sans précédent

Défense : Pour le Japon, la force militaire chinoise est un défi «sans précédent»

Le gouvernement japonais a approuvé, vendredi, une révision radicale de sa doctrine de défense pour tenter notamment de contrecarrer la puissance militaire chinoise, qualifiée par Tokyo de «défi stratégique sans précédent» à la sécurité de l’archipel. Le Japon prévoit ainsi, dans le cadre de la plus grande refonte de sa politique de défense depuis des décennies, de gonfler drastiquement ses dépenses militaires, d’unifier son commandement et d’augmenter la portée de ses missiles.

Bien que ces changements soient soutenus par l’opinion publique nippone, il s’agit d’un virage majeur pour ce pays, dont la Constitution pacifiste, adoptée au lendemain de sa défaite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lui interdit en principe de se doter d’une véritable armée. Mais pour ses architectes à Tokyo, cette doctrine révisée est plutôt «la dernière étape en date d’une lente et graduelle normalisation» de la position japonaise en matière de défense et de sécurité nationale, a estimé James Brady, vice-président du cabinet d’études Teneo.

La doctrine défensive nippone est ébauchée dans trois documents, faisant clairement référence à la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Ces documents adoptent un langage plus affirmé que lors de la première publication de la stratégie nationale de sécurité du Japon, en 2013.

Budget annuel de la défense doublé

La posture militaire de plus en plus affirmée de la Chine y est décrite comme une «grave préoccupation pour le Japon et la communauté internationale», Pékin étant un «défi stratégique sans précédent à la paix et la stabilité du Japon». Au centre de sa nouvelle «stratégie de sécurité nationale», le Japon prévoit de doubler son budget annuel de défense en le faisant passer d’environ 1% de son PIB à 2% d’ici 2027, ce qui provoque déjà des critiques sur la manière dont cette augmentation sera financée.

Système actuel pas assez efficace

La présence des forces d’autodéfense sur les îles les plus méridionales du Japon, les plus proches de Taïwan et donc de la Chine, devrait en outre être augmentée, avec notamment un quasi-triplement des unités d’interception de missiles balistiques, selon les médias nippons. Le Japon prévoit aussi de renforcer les capacités de ses garde-côtes et d’accroître sa coopération avec les armées et les garde-côtes d’autres pays, sans offrir plus de précisions.