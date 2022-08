Crise économique : «Pour le moment, l’économie suisse continue d’aller bien», dit le SECO

En ce qui concerne l’inflation, la Suisse est une «île de bonheur» et la hausse des prix devrait refluer d’ici à la fin de l’année, a affirmé dimanche Eric Scheidegger, du SECO.

L’économiste en chef de la Confédération prévoit, dans le pire des cas, une croissance zéro l’an prochain. «Nous pourrions avoir à réviser à la baisse notre prévision pour l’an prochain. Le chiffre sera publié le 20 septembre. Nous ne tablons pas cependant sur une récession cette année», dit-il. «Dans notre scénario négatif, nous attendons une croissance zéro en 2023, au lieu d’une croissance de près de 2%», précise-t-il. En ce qui concerne l’inflation, la Suisse est une «île de bonheur» et la hausse des prix devrait refluer d’ici à la fin de l’année: «Avec 3,4%, l’inflation est bien plus faible que dans d’autres pays. Hors produits frais alimentaires, énergie et essence, l’inflation est à 2%.»