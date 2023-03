Evangéliques à Zurich: Pour le pasteur, «notre culture, c’est Sodome et Gomorrhe»

Une forme moderne

L’église ICF (International Christian Fellowship), populaire chez les jeunes fidèles, est internationale, a son siège à Zurich et a des églises notamment à Lausanne et Genève. Elle est issue du courant évangélique et s’inscrit dans une tendance des églises à se montrer sous une forme très moderne, avec une maîtrise des outils digitaux mais aussi la production d’albums de rocks chrétiens et de célébrations qui ressemblent à des concerts. Dans les commentaires sur la vidéo du prêche en question, un internaute critique le fait que le pasteur utilise le mot «style de vie» pour parler de l’homosexualité. «Merci pour ton feedback. Le choix des mots peut certainement être amélioré. Je t’envoie mes meilleures salutations et la bénédiction de Dieu», lui a répondu l’église.