Genève – Pour le personnel de maison, «la crise  n’est pas terminée»

Frappés de plein fouet par la pandémie, les employés de l’économie domestique ont été les grandes victimes collatérales des restrictions. «En mars 2020, c’était l’enfer. Beaucoup ont perdu leur travail», se souvient Mirella Falco, du syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT). La branche, connue pour sa grande précarité et son fort taux de travail au noir – 20% des 20’000 salariés du canton de Genève ne seraient pas déclarés –, a ainsi été davantage fragilisée.

Début d’année inquiétant

Deux ans plus tard, alors que toutes les mesures ont été levées, les employés de maison (ménage, cuisine, jardinage, garde d’enfants, etc.) peinent toujours à sortir la tête de l’eau. Pire, associations et syndicats constatent une dégradation de la situation. «Depuis le début de l’année, on n'est pas rassurés. J’ai très peur pour la suite», confie la syndicaliste, qui observe encore de nombreuses tensions liées au Covid. «Des employeurs refusent de payer lorsque le salarié ne vient pas parce qu’il est positif ou parce que eux-mêmes le sont.»