De qui se moque-t-on Et depuis quand l'on devrait obligé les gens à se faire vacciner? Quand j'ai une maladie quelconque, je n'ai pas l'obligation de me faire soigner. Je suis encore libre de choisir, libre de choisir quand j'ai envie de manger, libre de choisir quand j'ai envie d'aller au wc. Personne ne m'oblige à respirer, personne ne m'oblige à vivre. Non mais ou va-t-on, ça va la manipulation? 7 milliards d'être humain surveiller et manipuler? Elle est belle la vie? Non merci!

Nouveau depart 19.08.2020 à 05:35

Comme quoi le plan Event 201 marche a merveille . vaccination obligatoire , desinformations , controle reseau sociaux .pour ma part , tout cela demarre avec les jeux mondiaux militaire a wuhan en octobre , quelle armee a volontairement propagée le virus ? Je vous laisse deviner laquelle , quoi de plus normal d avoir des centaines de soldats en tourisme sur un marché durant ces periodes de jeux militaires .bref , le puzzle se construit petit a petit . jeux militaires en octobre a wuhan , explosion des cas en octobre-novembre dans les hopitaux a wuhan , mise en place d une simulation de coronavirus a new york en octobre 2019 Event 201 , et pour finir on suit la suit la simulation proposée durant ce meeting des elites ( au passage , aucun medecin presents a new york , que des elites multi millionnaire ) bref tout un joli monde qui a des interêts financiers,humanitaires,ecolo, dans un virus qui peut reguler un peu la populations , pouvoir la controler , et lui imposer ce qu elle veut ...