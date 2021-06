Amérique latine : Pour le président chilien, «le temps est venu pour le mariage pour tous»

Sebastián Piñera a surpris les Chiliens mardi en assurant vouloir faire de l’ouverture du mariage aux couples homosexuels un dossier législatif urgent.

Sebastián Piñera a déclaré qu’il demanderait aux législateurs de traiter le projet de loi avec «urgence», un mécanisme qui permet d’accélérer le traitement des initiatives au Parlement. «Ainsi, toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, pourront vivre dans l’amour et former une famille, avec toute la protection et la dignité dont elles ont besoin et qu’elles méritent», a déclaré Sebastián Piñera.