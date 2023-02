Suisse : Pour le président du PLR, l’UDC veut enterrer la neutralité armée

La guerre en Ukraine et le soutien de la Suisse à ce pays attisent les tensions au sein de la droite suisse. Alors que le Parlement doit empoigner ces prochains jours le débat sur l’assouplissement de la loi sur le matériel de guerre sur la réexportation d’armes et de munitions, le patron du PLR Suisse, Thierry Burkart, s’en prend vertement à l’UDC. Il l’accuse de vouloir enterrer la neutralité armée de la Suisse.

«Chacun interprète la neutralité comme bon lui semble»

Et de déplorer une vision à géométrie variable de la neutralité. «Chacun l’interprète comme bon lui semble. Le seul point sur lequel on est d’accord, c’est que la Suisse ne participe pas aux guerres et ne fournit pas unilatéralement d’armes à une partie belligérante. Au-delà, il y a confusion», lance-t-il. «Cela allait bien tant qu’il y avait la paix en Europe. Maintenant qu’il y a la guerre, on se rend compte que notre concept n’est pas clair du tout.»