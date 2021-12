Dubaï : Pour le rappeur Future, rien ne vaut le poulet

Invité dans une boutique de luxe, le poids lourd américain du hip-hop n’a pas voulu des plats qui lui avaient été préparés. Il a passé commande dans un fast-food.

Future est entré dans l’histoire avec ses albums «Future» et «HNDRXX», sortis en 2017 à deux semaines d’intervalles et chacun devenu numéro un des ventes aux USA.

En voyage à Dubaï, Future, ancien proche de feu Juice Wrld, a été invité à visiter une boutique Louis Vuitton. La marque de luxe avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir le richissime artiste de 38 ans et sa bande, dont faisait partie le rappeur Zona Man, et avait préparé pour ses hôtes des plateaux de sushis. Mauvaise idée! Future, ex-fiancé de la chanteuse Ciara, n’en a pas voulu et a passé commande pour du poulet au KFC du coin.