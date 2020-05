Rétrogaming

Pour les 40 ans de «Pac-Man», une IA recrée le jeu

Une intelligence artificielle de Nvidia a reconstitué de zéro le plus célèbre des jeux d’arcade en regardant des parties jouées.

Recréer «Pac-Man» à partir de zéro en quelques jours. Voici ce qu’a réussi à accomplir l’intelligence artificielle GameGan de la firme Nvidia, à l’occasion des 40 ans, vendredi, de l’un des titres les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo. En collaboration avec l’éditeur Bandai Namco, l’entreprise connue pour ses cartes graphiques a créé un réseau antagoniste génératif (GAN) qui a été capable de reconstituer le jeu simplement en visionnant des parties jouées. En pratique, elle a été nourrie avec 50 000 sessions de jeu de «Pac-Man», afin de comprendre comment le jeu fonctionnait, ainsi que ses règles, et le recréer image par image.

Il a été reconnu par le Livre Guinness des records comme le jeu d’arcade le plus populaire de tous les temps. Le jeu est devenu une lucrative franchise pour ses éditeurs, avec de nombreuses variantes comme «Ms. Pac-Man», «Pac-Panic» (ou Pac-Attack), «Pac-in-Time» ou encore «Pac’n Roll». Bandai Namco affirme que la marque Pac-Man est «l’une des plus connues au monde», avec un taux de notoriété de 90%.

Selon le magazine Wired, le plus haut score possible du jeu est 3 333 360 points, à la fin du 256e et dernier niveau. À condition de n’avoir jamais été dévoré une seule fois par les fantômes et d’avoir mangé toutes les pastilles, fruits et fantômes possibles.