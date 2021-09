Tennis : Pour les Balkans, Novak Djokovic est déjà le meilleur

Qu’il réussisse ou non un Grand Chelem historique dimanche à l’US Open, le Serbe est déjà considéré comme le GOAT («Greatest of all time») en Serbie et dans toute l’ex-Yougoslavie.

Novak Djokovic semble faire l’unanimité dans les Balkans. AFP

Peu importe qu’il réussisse ou non un Grand Chelem historique dimanche à l’US Open en portant à 21 le record de titres majeurs: pour ses compatriotes et toute l’ex-Yougoslavie Novak Djokovic est déjà le GOAT («Greatest of all time»), le plus grand joueur de tous les temps.

Cette opinion fait l’unanimité, autant parmi les spécialistes du tennis, les sportifs, que parmi les gens ordinaires, à Belgrade comme à Zagreb ou à Sarajevo.

Pour Medin Sestan, 22 ans, handballeur à Sarajevo à Gradacac (1re division bosnienne), Djokovic est «l’idole (…) de toute la région».

«Parce que c’est un grand homme, un humaniste, en plus du fait d’être le plus grand à avoir jamais tenu une raquette de tennis (…) sans aucune contestation», confie-t-il à l’AFP.

«Il nous a tous unis en dépit des guerres qui ont marqué le passé et jouit d’un soutien inconditionnel de nous tous», ajoute-t-il.

Les chiffres parlent

Nikola Pilic, ancienne gloire du tennis yougoslave et entraîneur respecté qui a notamment remporté la Coupe Davis avec trois nations, l’Allemagne, la Croatie et la Serbie en tant que capitaine, assure que les chiffres parlent d’eux-mêmes.

«Il a remporté pour l’instant 20 tournois du Grand Chelem, le seul à les avoir tous remportés au moins deux fois, il a les meilleurs résultats contre les joueurs du top 10, il est le N.1 mondial depuis 340 semaines, ces chiffres parlent d’eux-mêmes et confirment ma conviction qu’il est le meilleur de tous les temps», déclare Pilic à l’AFP.

Même unisson dans sa Serbie natale derrière Vladimir Grbic, médaillé d’or olympique de volley-ball, la sélection serbe de waterpolo, championne olympique à Tokyo, Viktor Troicki, son ancien complice en Coupe Davis, Radmilo Armenulic, ancien capitaine de l’équipe yougoslave de tennis…

«S’il remporte l’US Open il n’y aura vraiment plus de place pour quelque dilemme que ce soit», renchérit Armenulic.

Activités humanitaires

Ses activités humanitaires ont renforcé le statut dont jouit le N.1 mondial dans «sa région».

Ses dons via sa fondation sont réguliers, en Serbie mais également en Bosnie et en Croatie, lorsque ces pays ont été frappés en 2014 par des inondations catastrophiques.

Durant la pandémie de Covid-19, il est encore là pour aider son pays natal, mais il envoie également des respirateurs au Monténégro.

Djokovic, est de l’avis général resté les «pieds sur terre» et a gardé des attaches à Belgrade, sa ville natale. Il y revient fréquemment pour rencontrer ses amis d’enfance.

Quelques jours après son deuxième titre à Roland-Garros, en juin, il a surpris l’un d’entre eux en débarquant à son mariage.

Il a investi en Serbie où il possède biens immobiliers, restaurants, mais surtout un centre de tennis à Belgrade qui accueille un tournoi ATP 250. Ce centre est la fondation d’une future académie du tennis que le joueur entend mettre sur pied pour s’y consacrer pleinement une fois sa carrière terminée.

Novak «spirituel»

Mais il y a aussi le Novak «spirituel» qui se ressource fréquemment à Visoko, un village bosnien près de Sarajevo, dans le «parc archéologique des pyramides bosniennes» un lieu qu’il décrit comme «la maison de (son) âme».

Le lieu est controversé, certains y voient le siège d’un ésotérisme confinant à la dérive sectaire, mais très populaire. Des milliers de Serbes y ont afflué après les trois visites que Djokovic y a effectuées depuis juillet 2020.

Des habitants du village, essentiellement bosniaques musulmans, parlent désormais de «notre Novak».

«Il a fait beaucoup plus pour la communication entre les gens, pour notre compréhension mutuelle, que des hommes politiques qui ces dernières décennies ne font que nous diviser», dit Semir Osmanagic, fondateur du parc.

En Croatie, dont les relations avec la Serbie restent compliquées, les médias locaux rappellent souvent les origines croates de sa mère, alors que l’ancien vainqueur croate de Wimbledon, Goran Ivanisevic, est son entraîneur.

Le Serbe commence souvent ses vacances d’été sur la côte adriatique croate.

Et il est là, lui aussi, pour soutenir les sportifs croates, comme en 2018 quand l’équipe de Croatie de football parvient dans la finale du Mondial. Ce qui lui avait valu quelques critiques dans les médias serbes et sur les réseaux sociaux, mais sans le perturber.

«Je fais ces choses-là sciemment car je sais qu’avec mon influence, mon statut et mon nom je peux contribuer au soutien mutuel. Mais, enfin, qui soutenir si ce n’est la Croatie ? Je ressens simplement que les Croates sont les miens».