Basketball – Pour les Bucks, le plus dur sera de confirmer

Aux yeux des bookmakers, les hommes de Mike Budenholzer ne figurent qu’au 3e rang des favoris, derrière les Nets et les Los Angeles Lakers (lire l’encadré). Le double MVP Giannis Antetokounmpo a pourtant travaillé comme jamais son seul point faible, son tir, pendant la pause (on a déjà vu ses progrès en présaison) et la franchise du Wisconsin n’a pas ­perdu en qualité, même si P. J. Tucker, pion essentiel lors des derniers play-off, est parti vers Miami.

Sauf que l’armada de Brooklyn est tellement impressionnante et son banc tellement fourni qu’il sera difficile d’empêcher la formation de Steve Nash d’atteindre la finale NBA. Elle est pour l’heure privée de Kyrie Irving, qui refuse de se faire vacciner. Mais a-t-elle vraiment besoin de son meneur star, avec un Kevin Durant au sommet de son art et un James Harden enfin en bonne santé? Il est permis d’en douter.

Derrière les Bucks et les Nets, la bagarre va faire rage à l’Est. Boston et Philadelphie sont comme toujours attendus, mais Chicago (DeMar DeRozan, Lonzo Ball), Miami (Kyle Lowry) et New York (Kemba Walker, Evan Fournier) se sont renforcés. Atlanta, qui a joué la carte de la stabilité, aura besoin d’un grand Clint Capela pour faire aussi bien que la saison passée: le pivot genevois et ses Hawks étaient tombés face au futur champion, en finale de Conférence.