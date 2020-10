Les visites, une nourriture

Nicolas Walder défend «des mesures fortes mais ciblées. Nous ne sommes pas sur la ligne valaisanne. Ce ne serait pas compris et disproportionné pour 80% des établissements. Pour les résidents, les visites sont la première source d’animation et de joie de leur vie. Les en priver, c’est terrible.»

Le directeur de l’EMS genevois où vivent les vingt aînés testés positifs se situe sur la même ligne. Son établissement n’autorise certes plus les visites jusqu’à la fin du mois, mais il estimerait contre-productif de «cloîtrer les résidents» à l’échelle du canton. «Sinon, leurs problèmes psychosociaux deviendront si importants que les soins à prodiguer deviendront extrêmement complexes.» Nicolas Walder abonde. «Les visites font partie de la nourriture des résidents. Il est impensable de la leur supprimer plusieurs mois. Or, on sait que la situation va durer plusieurs mois.»

Responsabiliser les familles

Les deux hommes en appellent avant tout à la responsabilisation des familles, «qui doivent repousser leurs visites si nécessaires», c’est-à-dire si elles ont un doute sur leur santé. Ainsi, l’EMS touché par vingt cas tient pour pratiquement acquis que la contamination initiale, survenue voici une dizaine de jours, a été provoquée par le mari d’une résidente, testé positif par la suite. «C’est une hypothèse sûre à 95%», avance le directeur de l’établissement, confiant dans son système de traçage. «Il est efficace. Nous sommes sereins, la situation est maîtrisée. On ne va pas empêcher le Covid d’entrer, mais on peut le freiner le plus possible. La question n’était pas de savoir si nous aurions un cas, mais quand.»