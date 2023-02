Il y a une pandémie de grippe aviaire chez les animaux

Gare aux conclusions hâtives

Les cas de transmissions parmi les mammifères ne sont pas clairs. Ian H. Brown, de l’Agence britannique pour la santé animale et végétale, met en garde contre les conclusions hâtives. «De très nombreux oiseaux sauvages sont infectés, tombent malades et meurent. Nous savons que les otaries et les autres mammifères morts du H5N1 sont soit en contact avec eux, soit en train de les manger», explique-t-il.