Covid-19 : Pour les experts, les quarantaines sont devenues inutiles

Avec le variant Omicron, le citoyen dans la rue est devenu, statistiquement parlant, aussi contagieux que celui qui reste chez lui car il est cas contact.

«Actuellement, en comptant les cas non déclarés, nous avons entre 50’000 et 100’000 cas par jour. On peut se demander si quelqu’un qui est en quarantaine car il est un cas contact représente encore un risque plus important que d’autres qui se déplacent librement dans la société», explique Jürg Utzinger, directeur de l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse dans 20 Minuten. Selon lui, il s’agit maintenant de reconsidérer les coûts et les bénéfices de la quarantaine.