Les cours de danse du El Mundo au Montreux Jazz font un carton

Dimanche 9 juillet 2023, à 16h, alors que le soleil brille et que le thermomètre affiche plus de 30 degrés, une cinquantaine de personnes sont venues prendre une leçon de zumba au El ­Mundo. «Il fait très chaud, les gens sont encore au lac. Il y aura plus de monde lors de la seconde session. D’autant plus que la zumba, c’est vraiment facile, même pour les personnes qui n’ont pas le rythme dans la peau», nous glisse Eraldo Junior Ferreira, moniteur certifié. Le Brésilien, arrivé en Suisse il y a dix-huit ans, a vu juste. Deux heures plus tard, c’est une foule bien plus nombreuse qu’il fait danser. Il faut dire qu’il sait de quoi il parle. Cela fait plus de dix ans que le quadra, fondateur de la troupe de danse Bahia Mix, anime le lieu situé au pied de l’hôtel Royal Plaza. «Avec le temps, c’est devenu un rendez-vous pour beaucoup de festivaliers. On accueille des enfants, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. Tout le monde vient profiter de faire un peu de sport, mais surtout s’amuser ici», analyse le sympathique et toujours souriant athlète.