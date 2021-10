Rapport – Pour les immigrés, vivre en communauté, un atout et un «piège»

Le coût d’un immigré pour l’Etat

Combien coûte réellement l’immigration? En faisant le ratio entre les contributions versées par les immigrés et les dépenses publiques de l’État, l’OCDE estime, dans une étude consacrée jeudi à l’«impact budgétaire» de l’immigration, que ce coût s’équilibre. Et peut même être positif.

«Dans tous les pays, la contribution des immigrés sous la forme d’impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection sociale, leur santé et leur éducation», écrit l’organisation de coopération et de développement économiques dans ce rapport qui porte sur ses 25 États membres, pour la période 2006-2018.