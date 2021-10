Dérapage de Laurence Cretegny – «J’invite les Jeunes Verts à discuter de vive voix, les yeux dans les yeux»

Les J eunes Verts vaudois (JVVD) emboîtent le pas à l’Association des Étudiant(e)s Afro-descendant(e)s de l’Université de Lausanne. Ils demandent la démission immédiate de Laurence Cretegny de son poste de présidente du Grand C onseil.

Pour les JVVD, l’élue PLR doit présenter ses excuses à la communauté congolaise et plus généralement aux personnes afro-descendantes , suite à ton imitation malheureuse de mardi dernier. «Si toi pas sage, toi y’en sera jamais comme Tintin», avait-elle lancé à l’occasion de la cérémonie de départ à la retraite du chancelier de l’État de Vaud Vincent Grandjean, grand fan d’Hergé, après 23 ans de bons et loyaux services.