Immobilier : Pour les locataires et les acheteurs, le marché se détend en région lémanique

La situation stable de l’immobilier en Suisse est trompeuse, car si la demande baisse dans certaines régions, dans d’autres, comme Zurich, on est proche de la surchauffe.

Le marché de l’immobilier s’est détendu dans toute la région lémanique ces dernières années. Lucien FORTUNATI

Les déséquilibres continuent de s’accentuer sur le marché suisse de l’immobilier, indique l’Office fédéral du logement (OFL). Selon un monitorage annuel, l’écart entre le marché locatif et le marché de la propriété se creuse aussi.

Si certaines régions comme la Suisse centrale et Zurich sont en surchauffe, on observe une détente dans la région lémanique, où une diminution de l’excédent de la demande des logements à louer et des logements en propriété est constatée.

Les autres régions se situent entre ces deux extrémités, avec, globalement, un marché presque équilibré. C’est le cas en particulier en Suisse du Nord-Ouest, en Suisse orientale et, dans une moindre mesure, dans l’Espace Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO), où les marchés de la location font office de tampons face à l’offre déficitaire de logements en propriété. Le canton du Tessin connaît le marché le plus détendu du pays.

Plus le marché est dans le rouge, plus il est en surchauffe. Office fédéral du logement

Les signes clairs de surchauffe du marché du logement devraient très probablement s’atténuer dans le courant des années 2022-2023. On ignore encore si les régions les plus touchées que sont Zurich et la Suisse centrale connaîtront une détente, note l’OFL. Des tendances baissières font fléchir la demande intérieure, mais la question reste ouverte quant à l’évolution de l’immigration et du nombre de constructions de nouveaux biens.