Aviron: Pour les médaillés suisses, Munich n’était qu’une étape

En Bavière, le Zougois a été écarté du deux de couple, mais a brillé dans une catégorie dans laquelle il manquait de repères et qui n’est pas olympique. «C’était mon objectif, je suis content de l’avoir concrétisé, explique-t-il. Mais ce n’est qu’une étape en direction de défis plus importants.»

Bronzé en deux de couple en compagnie du Nidwaldien Jan Schaeuble (22 ans), Raphaël Ahumada (21 ans) tient un discours similaire. «Je suis heureux avec cette médaille, d’autant plus que nous n’avons été battus que par des médaillés olympiques, commente le Vaudois. On a surtout pu se rendre compte que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, il faut lorgner les Championnats du monde du mois de septembre.» Qui se tiendront en République tchèque. Un an plus tard, aux Mondiaux de Belgrade, il s’agira déjà de qualifier les embarcations pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.