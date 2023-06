Pénurie de main-d’oeuvre: Le milieu économique craint que l’immigration ne suffise pas

Créer des incitations

Pour Economiesuisse, l’immigration et la libre circulation des personnes ne suffiront pas à inverser la tendance. L’organisation appelle à davantage de liberté d’entreprendre et mise sur la productivité des travailleurs suisses. «Pour cela, il faut améliorer la conciliation de la famille et du travail et créer des incitations afin que les personnes âgées restent plus longtemps sur le marché du travail», écrit la faîtière. Cette dernière appelle aussi l’État à faire une cure d’amaigrissement: «La forte croissance des emplois au sein de la Confédération, des cantons et des entreprises proches de l’État mobilise toujours plus de main-d’œuvre qui fait ensuite défaut dans le secteur privé.»