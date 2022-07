Votations du 25 septembre : Pour les opposants, AVS 21 coûtera 26’000 francs à chaque femme

Le comité référendaire prône le 2x Non le 25 septembre prochain: il rejette le projet AVS 21 ainsi que le relèvement du taux de la TVA.

Une vaste alliance a lancé le référendum contre AVS 21 et a, vendredi, avancé ses arguments contre ce projet soumis au peuple le 25 septembre. Pour les référendaires, il ne vise qu’à faire des économies sur le dos des femmes puisque l’âge de la retraite de ces dernières serait relevé d’un an, à 65 ans.

Et ce n’est qu’un début, préviennent les référendaires. Le relèvement de l’âge de la retraite à 67 ans pour tout le monde est déjà programmé. À l’heure où les prix s’envolent et où un choc des primes maladie est annoncé, le comité se bat en plus contre le relèvement de TVA prévu dans cette révision, mais soumis au peuple dans une question distincte. Il dit donc clairement 2x Non le 25 septembre au «démantèlement de l’AVS».