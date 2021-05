Genève - Pour les patients et la planète: moins de viande aux HUG

Les auteurs de la pétition soulignent ainsi que «la production de viande rouge est l'un des plus gros secteurs d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, mais aussi de déforestation». Ils estiment donc qu’il faut réduire les protéines animales – y compris les oeufs, le fromage ou encore le poisson –, et favoriser les protéines végétales cultivées localement . Le texte demande enfin que l'hôpital évalue un possible changement de régime pour les patients, ainsi que le recommande la commission EAT-Lancet . Un point qui fait débat entre les médecins de l'institution, souligne la RTS. Les HUG affirment qu’ils examineront ces demandes et précisent qu'une stratégie de durabilité est en cours d'élaboration.