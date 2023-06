Pédocriminalité: Pour les pédophiles, la vie est facile sur Instagram

Régulièrement accusé de ne pas suffisamment protéger les enfants, Instagram est à nouveau pointé du doigt, cette fois-ci dans un rapport de l’Université de Stanford et du «Wall Street Journal» (WSJ). «De larges réseaux de comptes, qui donnent l’apparence d’être opérés par des mineurs, promeuvent ouvertement la vente de contenus» pédopornographiques, ont indiqué, mercredi, des chercheurs du Cyber Policy Center de la prestigieuse université de la Silicon Valley.

«Instagram est actuellement la plus importante plateforme pour ces réseaux grâce à des fonctionnalités telles que les algorithmes de recommandation de contenus et la messagerie qui aide les vendeurs à entrer en contact avec les acheteurs», ont-ils ajouté. Et ni les pédophiles ni ces réseaux n’ont besoin de faire preuve de beaucoup d’ingénuité.