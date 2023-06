Valais: Pour les profs et les soignants, le Canton sort les millions

Des hausses de salaire pour les soignants, des heures de cours en moins pour les profs: les conseillers d’État valaisans Christophe Darbellay et Mathias Reynard ont présenté lundi matin une série de mesures pour améliorer les conditions de travail des enseignants et du personnel médical. «Beaucoup d'infirmiers quittent la profession de manière prématurée. De même, les écoles peinent à recruter des enseignants qualifiés», constate le gouvernement cantonal.

Du côté des profs, le nombre de périodes «face aux élèves» sera revu à la baisse, de 32 à 30 périodes au niveau primaire et de 26 à 25 périodes au cycle, dès la rentrée 2024. La décision part d’un double constat. D’abord, les enseignants ont beson «de plus de temps pour accompagner les élèves et gérer des situations de plus en plus complexes».