Football: Pour les retrouvailles entre Mbappé et Sommer, il faudra attendre

La dernière fois que Mbappé a croisé la route de Yann Sommer, c’était le 28 juin 2021, en 8e de finale de l’Euro. Et le portier suisse avait fait le malheur du buteur et de toute la France.

Franchement, cela avait de la gueule, comme on dit. Le 28 juin 2021, Yann Sommer et Kylian Mbappé s’étaient fait face la dernière fois pour l’épilogue des tirs au but lors d’un incroyable 8e de finale, celui de l’Euro. L’ultime penalty, la pression, une petite feinte du portier suisse, une anticipation, la frappe de Mbappé et cet arrêt extraordinaire de Sommer, cette liesse de toute la Suisse dans la foulée. Évidemment, depuis que le gardien de l’équipe de Suisse a rejoint le Bayern, futur adversaire du PSG en Ligue des champions, il y avait l’idée des retrouvailles. Également en 8e de finale… Oui, cela avait de la gueule.