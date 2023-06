Neuchâtel: pour les rhinocéros noirs, c’est les cornes ou la vie

Pour éviter que les rhinocéros noirs ne soient tués pour leurs cornes: enlevons-leur ces cornes! Un peu partout, on cherche à protéger l’animal des braconniers. Vanessa Duthé, doctorante de l’Université de Neuchâtel, a publié dans une revue scientifique les résultats de ses longues analyses en Afrique du Sud. Son objet d’études: savoir si décorner préventivement les rhinocéros allait avoir des effets négatifs sur leur vie. Autrement dit, savoir si ça vaut la peine de leur retirer leurs cornes pour leur éviter le braconnage (lire encadré) ou si, ce faisant, on allait perturber leur vie au delà de ce qui est acceptable.

Études à prolonger dans le temps

Mais décorner l’animal, qui est une opération non douloureuse, n’est malgré tout pas sans conséquences. Il a été déterminé qu’une fois sans cornes, les rhinocéros se cantonnent à de plus petits territoires. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose en soi. «Nous avons constaté que les rhinocéros décornés sont en moyenne 37% moins susceptibles de s’engager dans des interactions sociales que les individus avec cornes, ce qui engendrera peut-être moins de combats entre mâles qui sont parfois mortels», relève le chercheuse.

Les résultats sont donc a priori positifs et plaident pour décorner les rhinos pour leur éviter d’être chassés. Attention toutefois, reconnaît Vanessa Duthé. «Le long cycle de vie de l’animal (30 à 50 ans) exige de prendre en compte des données à plus long terme pour conclure sur les effets sur la reproduction et la génétique», lit-on dans le communiqué de l’Université de Neuchâtel. Une étude en Namibie tend à dire que le décornage n’aurait pas, là non plus, d’impact.