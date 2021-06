Coronavirus - Pour les Suisses guéris du Covid: pas de test PCR, pas de certificat

Fiable pour isoler, mais pas assez pour voyager?

Merci Bruxelles

Si vous pouvez, patientez

Du côté des autorités, on semble plutôt emprunté par la situation et on propose la vaccination surtout pour donner une solution de secours plutôt que pour pousser les gens à aller se faire vacciner en tant que tel. Car comme le rappelle le canton de Vaud, plus la vaccination est faite tôt après l’infection, plus les effets secondaires risquent d’être importants. Valérie D’Acremont indiquait en plus à nos confrères que la vaccination serait alors également moins efficace que si on patientait plusieurs mois.