Othmar Ziswiler de JardinSuisse nous explique quelles plantes sont tendance et lesquelles conviennent même aux plus novices des jardiniers.

Sur Instagram, le hashtag #plants compte plus de 36 millions de posts et sous #houseplants, les jeunes à publier des selfies d’eux et de leurs plantes préférées se comptent actuellement au nombre de 4,8 millions. Les plantes d’intérieur ont la cote, car les fougères d’appartement et autres philodendrons ont quelque chose que les animaux domestiques n’ont pas: ils n’ont pas besoin d’être nourris et on n’a pas besoin d’aller les promener. En même temps, elles apportent à la fois un sentiment de bien-être et la certitude que quelque chose de vivant vous attend quand vous rentrez chez vous, quelle que soit la taille de votre appartement ou de votre balcon.

Mais ceux qui ne connaissent rien aux plantes seront très vite dépassés par le vaste choix et les soins à leur apporter. Nous avons demandé à Othmar Ziswiler de JardinSuisse, quelles étaient les plantes qui avaient la cote en ce moment et lesquelles pourraient convenir même aux plus amateurs des jardiniers, parce qu’elles sont pratiquement increvables.

Othmar Ziswiler est conseiller scientifique chez JardinSuisse et gérant de jardineries. Il connaît les besoins de toutes les plantes d’intérieur et sait lesquelles conviennent le mieux aux débutants. privat

Les plantes à la mode

À en croire l’expert, «toutes les plantes à grandes feuilles sont actuellement tendance. À commencer par le bon vieux monstera (faux philodendron) qui pousse très vite, le philodendron grimpant ou tombant, l’aglaonème ou encore le majestueux figuier lyre (ficus lyrata) et la touffue marante (calathea). En Suisse, il faut avant tout que les feuilles soient d’un vert vif avec, à la rigueur, un léger reflet rosé (marante)».

Dans le temps, presque tout le monde avait un philodendron (philodendron scandens) dans son salon. La plante fait aujourd'hui un véritable retour en force. Picturegarden | Rohner Le philodendron est connu pour être particulièrement robuste et pardonnera l'une ou l'autre erreur d'entretien. Picturegarden | Rohner Les marantes (calathea) sont des plantes à feuilles décoratives, aux motifs et couleurs étonnantes. Tout comme le philodendron, elles sont très tendance. Picturegarden | Rohner)

«On veillera particulièrement aux soins à apporter, qui doit être aussi faible que possible. Le monstera, le philodendron et le figuier lyre sont peu exigeant à ce niveau. Ils supportent aisément de ne pas être arrosés pendant deux semaines et ne sont pas exigeants au niveau de l’engrais. La seule chose qu’ils ne supportent pas, c’est l’excès d’eau et le manque de luminosité. Les marantes, en revanche sont un peu plus exigeantes. Elles n’aiment pas les courants d’air (froids), apprécient un fort taux d’humidité et un substrat humide, mais pas détrempé (ndlr: on désigne par substrat un mélange de différentes terres et de minéraux).»

Les plantes increvables

«Il convient ici de mentionner quelques classiques, notamment le chlorophytum (plante araignée), très appréciée par les enfants en ce moment. Le chlorophytum est une plante herbacée qui présente de longues feuilles striées de vert et de blanc. Ce qu’elle a de particulier, ce sont ses stolons qui permettent de la multiplier. On peut les couper et les mettre en pot. Le lierre est également très facile à multiplier et facile d’entretien, à condition de ne pas trop l’arroser, au risque de le noyer. Parmi les autres plantes robustes faisant partie des classiques, on peut citer le yucca et le dracéna (dracaena fragrans ou dragonnier parfumé). Elles ont besoin de beaucoup de luminosité et exigent peu d’eau.»

Parmi les plantes (quasi) increvables, qui pardonnent facilement un manque occasionnel d’arrosage, on retrouve le chlorophytum, … Wikipedia / Wildfeuer / GDFL + CC BY 2.5 … le yucca et … bakker-schweiz.com … le dracéna (dracaena fragrans). bakker-schweiz.com

Les plantes résistantes

«Les plantes sans doute les plus faciles d’entretien et les plus résistantes sont les cactus et les succulentes. Elles apprécient un environnement sec et lumineux. Elles sont donc parfaites pour ceux qui ont envie d’un peu de verdure chez eux, sans pour autant devoir consacrer trop de temps à leurs plantes. Il en existe de diverses formes et variétés, des plus petites aux plus grandes. Les aloès et les sanseverias sont sans doute les succulentes les plus appréciées.

Parmi les plantes encore plus résistantes que le chlorophytum et le yucca, on trouve les cactus … Unsplash … et les succulentes. Elles sont juste besoin de lumière et d’un sol sec. Idéal pour ceux qui oublient d’arroser régulièrement leurs plantes. Unsplash

Outre les différentes sortes de petits cactus, qui trouveront toujours leur place quelque part, les longs cactus colonnaires gagnent de plus en plus en popularité. Outre leur robustesse, cela est sans doute lié à leur caractéristiques de croissance. Par leur forme haute et élancée, ils s’intègrent à merveille dans une pièce moderne haut de plafond. Il est important de ne pas lésiner sur le pot. Car il n’y a rien de plus laid qu’une belle plante placée dans un affreux pot mal adapté.»

Les plantes d’ombre

«Au bureau ou à la maison, certains endroits se situent dans des zones plus ombragées. C’est là que les spécialistes parmi les plantes d’intérieur entrent en action. Il en existe plusieurs variétés, notamment l’aspidistra, qui avec son port en touffe dense de feuilles, supporte très bien le manque de lumière et la sécheresse. Il faut juste éviter de la placer dans un endroit trop froid et, comme presque toutes les plantes, elle n’aime pas avoir les pieds dans l’eau.»

L’aspidistra convient parfaitement aux coins les plus sombres de votre intérieur. Elle supporte bien le manque de luminosité. Wikipedia / Nino Barbieri C’est également vrai pour la fleur de lune (spathiphyllum) aux fleurs blanches. Pixabay

La fleur de lune (stathiphyllum) convient également à ces endroits. Ses fleurs rappellent l’arum, qui pousse dans les bois. Elle existe de toutes tailles, des plus petites et jusqu’à 1,5 mètre de haut. La fleur de lune présente un feuillage touffu aux longues feuilles vert foncé. Elle apprécie l’humidité et nécessite un arrosage régulier.»

«Le monstera et le philodendron résisteront également dans des endroits peu lumineux. Plus ils seront placés à l’ombre, plus leurs feuilles seront éloignées les unes des autres, ce qui peut donner une apparence un peu pauvre à la longue. Mais cela prend du temps.»

