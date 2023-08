Football: Pour les supporters des Rangers, voyager est une culture

Des fans dans le monde entier

Avec, ou sans billet. Même si ceux dans le second cas devraient être plus rares pour le match de mardi. Mais en 2022, lors de la finale d’Europa League perdue contre l’Eintracht Francfort, près de 80’000 supporters avaient fait le déplacement de Séville, alors que seulement 10’000 places leur avaient été allouées.

Les autorités sévillanes avaient alors été contraintes d’ouvrir un autre stade que celui où se déroulait le match pour y ériger une fan zone avec la possibilité de suivre le match sur écran géant. Et en 2008, lors de la finale de la Coupe de l’UEFA à Manchester, ils étaient plus de 200’000 Gers sur place.

«Les Rangers sont un des clubs les plus populaires, avec le plus de supporters au monde, insiste David Mason. Quand les enfants naissent, ils sont élevés pour être des fans des Rangers. Nous avons des fans dans tout le Royaume-Uni, et même dans le monde entier.» Et un match de leur club est très souvent une bonne raison de se déplacer. Qu’importe l’âge, qu’importe le genre, qu’importe la situation sociale.