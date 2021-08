Afghanistan : Pour les vétérans américains, la débâcle devant les talibans est amère

La fin des opérations de l’Otan en Afghanistan provoque sidération, colère et inquiétude chez les soldats américains qui ont combattu sur place.

Pour l’Américain Marc Silvestri (à gauche), rentré d’Afghanistan il y a dix ans, et le vétéran de la guerre du Vietnam Arthur Fitzmeyer, la fin de la présence occidentale en Afghanistan est amère.

«Les derniers jours n’ont pas été faciles, confie-t-il, désormais à la tête des services d’aide aux anciens combattants de Revere, dans l’État du Massachusetts. J’étais pour le retrait, je trouvais qu’il était temps. Après vingt années et des milliards de dollars, je n’aurais jamais imaginé que les talibans soient si rapides et culottés.»

«Je n’aurais jamais imaginé qu’avec tout l’entraînement et l’argent que nous avons investis dans l’armée afghane, ils baissent simplement leurs armes et donnent les clés du pays. J’ai été choqué par ça», ajoute-t-il.

Pour les vétérans américains ayant combattu lors de cette guerre, la progression ultrarapide des talibans a provoqué sidération, colère, résignation et inquiétude, à la fois pour leurs alliés afghans abandonnés sur place et leurs compatriotes rentrés aux États-Unis et abasourdis par la fin catastrophique des opérations américaines dans le pays.