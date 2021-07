Marché Chinois : Pour l’industrie suisse, il faut parler des droits humains, mais discrètement

L’association de l’industrie des machines Swissmem a présenté sa stratégie pour rendre la Suisse «incontournable» et avoir accès au marché chinois. En insistant sur la neutralité.

Alors que les tensions entre les grandes puissances s’accroissent, la Suisse peut, et doit, rester dans la neutralité… et en profiter. Mardi, l’association suisse de l’industrie des machines Swissmem a présenté ses stratégies et ambitions pour l’accès au marché chinois. Comme le relève «Le Temps», plusieurs axes sont cruciaux.