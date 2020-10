Moyen-Orient : Pour l’Iran, l’embargo onusien sur ses armes est levé

L’Iran estime que les restrictions qui lui ont été imposées sur les ventes et achats d’armes sont arrivées à expiration.

«À partir d’aujourd’hui, toutes les restrictions sur les transferts d’armes, activités liées et services financiers à destination et en provenance de la République islamique d’Iran, (…) sont toutes automatiquement levées», a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué. Aux termes de l’accord international sur le nucléaire iranien, cet embargo interdisant notamment la vente d’armes et d’équipements militaires lourds à l’Iran était censé expirer le 18 octobre. «La République islamique d’Iran peut donc se procurer les armes et équipements nécessaires de n’importe quelle source sans aucune restriction légale et uniquement sur la base de ses besoins défensifs», ajoute le texte publié par le ministère.