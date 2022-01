Coronavirus en Suisse : Pour l’OFSP, le certificat Covid est encore justifié

La situation se stabilise à un haut niveau, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui considère que la levée de certaines mesures est légitime, mais pas tout de suite.

«Pas de prédictions»

La responsable a indiqué que la baisse des cas était observée désormais dans d’autres pays comme la Grande-Bretagne, ce qui peut amener à penser que le gros de la 5 e vague est passé. «Mais je ne ferai pas de prédictions. Je ne sais pas si on est déjà au pic ou si les cas vont augmenter mais simplement plus lentement», tempère-t-elle.

Virginie Masserey juge également légitime de se poser la question de l’utilité des certificats Covid. «On peut se demander à quoi bon limiter l’accès aux personnes vaccinées et guéries puisqu’elles s’infectent et transmettent également le virus. Nous pensons que ces restrictions sont toujours justifiées, car les vaccinés et les guéris ont moins de risques de s’infecter et surtout sont mieux protégés contre les évolutions graves.»