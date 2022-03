Pandémie : Pour l’OMS, des pays européens ont levé leurs mesures trop «brutalement»

La France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni sont passés de «trop» à «pas assez» en matière de restrictions sanitaires, dit l’Organisation mondiale de la santé. Résultat: une flambée de cas de Covid.

Plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni, ont levé trop «brutalement» leurs mesures anti-Covid et se retrouvent confrontés à une nette remontée des cas sous l’effet du sous-variant BA2, a déploré mardi, l’Organisation mondiale de la santé.

Plus de 5 millions de nouveaux cas ces 7 derniers jours

Selon les données de l’OMS, le nombre de nouveaux cas en Europe avait nettement chuté après un pic, fin janvier, mais il rebondit depuis début mars. Au cours des sept derniers jours, plus de 5,1 millions de nouveaux cas et 12’496 décès ont été enregistrés dans la zone OMS Europe, portant le total de cas détectés depuis le début de la pandémie à près de 194,4 millions et le nombre de décès à plus de 1,92 million.