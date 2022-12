Conseil fédéral: pour l’UDC, aucune des candidates du PS ne convient

Des candidats UDC peu appréciés à gauche

Chez les Vert.e.s et les socialistes, les deux candidats présentés par l’UDC ne sont pas non plus bien notés. Pour Lisa Mazzone (V/GE), ni l’un ni l’autre ne correspondent «aux valeurs écologistes et humaines» chères à leur parti. Le groupe laisse donc la liberté de vote à ses membres, jusqu’à ne choisir aucun des deux. Le groupe socialiste reporte sa décision à mercredi matin, mais assure qu’il votera sur le ticket de l’UDC.