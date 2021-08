Assemblées des partis - Pour l’UDC, c’est non au certificat Covid et non au mariage pour tous

Non. Non. Et encore non. L’UDC a émis samedi trois recommandations de vote pour les prochaines votations et reste fidèle à sa ligne conservatrice: tout est bien quand rien ne change. Le vote des délégués sur la loi Covid, soumise à nouveau au peuple le 28 novembre, était attendu. Le débat n’a pas eu besoin d’être bien long: les votants ont d’abord balayé l’idée de laisser la liberté de vote, puis ont largement refusé la loi par 181 non contre 23 oui.