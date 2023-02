Carnaval : Pour l’UDC, la norme antiraciste ne doit pas menacer les costumés

20min/Steve Last

Même sans intention de nuire

Pour Peter Keller, la norme pénale antiraciste a été instrumentalisée et déviée de son sens premier, qui aurait été selon lui de museler les négationnistes de l’Holocauste. Chaque année, la question est soulevée à carnaval. En 2022, la furie des réseaux sociaux a ciblé les magasins: Coop et Manor avaient dû se justifier sur leurs ventes de costumes d’Asiatiques ou d’Indiens que certains jugeaient stigmatisants. La Commission fédérale contre le racisme avait elle aussi estimé que «la vente et l’utilisation de ce type de costumes contribuent à véhiculer des stéréotypes, même sans intention de nuire de la part des personnes qui les portent».