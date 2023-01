Pour l’UDC, «la politique migratoire suisse est un véritable fiasco»

L’adieu d’Ueli Maurer

Dans son discours d’adieu, Ueli Maurer, ancien conseiller fédéral, a déploré le fait que «les discussions n’étaient plus guère possibles de nos jours. Au lieu de mener un débat, on fait la morale, on divise entre «bons et mauvais». Celui qui s’exprime de manière critique sur l’immigration est immédiatement traité de raciste et réduit au silence». Il estime que c’est à cause de ça que beaucoup de gens ne participent plus au processus politique. «Pour stopper cette évolution, il faut faire preuve de courage civil afin que soit dit ce qui doit être dit», a-t-il affirmé.