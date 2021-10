Crise des sous-marins : Pour l’UE, l’«incident» avec Washington est clos

En visite à Washington, Josep Borell a souligné la nécessité d’«aller de l’avant» et a salué le lancement d’un futur dialogue américano-européen sur la sécurité et la défense.

«Nous n’allons pas être masochistes et insister encore et encore sur nos problèmes, nous devons les surmonter et regarder vers l’avenir», a-t-il dit à des journalistes au lendemain de sa rencontre avec son homologue américain Antony Blinken. «Il y a eu un incident, il y a eu quelques malentendus, il y a eu un manque de communication, tout cela a déjà été dit», a-t-il relevé. «C’est bon, c’est fini, allons de l’avant. Et commençons à travailler ensemble plus étroitement», a-t-il ajouté.