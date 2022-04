Etats-Unis: Pour lui avoir fait une fête d’anni, son ancienne boîte doit passer à la caisse

États-Unis : Pour lui avoir fait une fête d’anni, son ancienne boîte doit passer à la caisse

Kevin Berling a été viré pour avoir piqué une crise contre ses collègues qui lui avaient fêté son anni contre son gré. Son ex-employeur a été condamné à lui verser un demi-million en réparation.

Une entreprise américaine a annoncé lundi son intention de faire appel d’une décision judiciaire qui a octroyé 450’000 dollars à l’un de ses employés, licencié peu après avoir fait une crise de panique à cause d’une fête d’anniversaire organisée contre sa volonté.

Mais le 7 août 2019, au moment de la pause déjeuner, Kevin Berling s’était vu souhaiter «bon anniversaire» par certains collègues et avait découvert une banderole déployée pour l’occasion dans la salle de repos de l’entreprise, située dans le Kentucky (centre-est). Il s’était alors rendu dans sa voiture, dans laquelle il affirme avoir eu une crise de panique.

Tout rouge et tremblant, il intime à sa cheffe de «se taire»

Le lendemain, lors d’une réunion en petit comité, Kevin Berling s’était «emporté, serrant les poings et les dents, le visage rouge et en tremblant», demandant à sa cheffe de «se taire», a décrit John Maley, avocat de Gravity Diagnostics. La supérieure et l’autre employé présent ont «craint pour leur sécurité», a-t-il ajouté, ce qui a poussé l’entreprise à licencier Kevin Berling. Avant l’incident, ce dernier n’avait jamais été sanctionné ou réprimandé pour son comportement.