Travail : Pour l’USS, aucun salaire ne doit être inférieur à 4500 francs

«Quiconque travaille dans ce pays mérite un salaire correct», réclame mardi l’Union syndicale suisse (USS). «Concrètement, aucun salaire ne doit être inférieur à 4500 francs et après un apprentissage, chacun devrait gagner au moins 5000 francs», estime-t-elle, dans un communiqué.

Selon l’USS, la situation financière des personnes à bas et moyens revenus devient toujours plus tendue. Une situation aggravée par l’inflation, les coûts de l’énergie en hausse ainsi que les primes maladie qui ne cessent d’augmenter. «La crise du pouvoir d’achat des familles à revenus normaux couvait depuis des années et le phénomène est en train de prendre des proportions alarmantes», s’inquiète-t-elle.