Suisse : Pour l’USS, il faut stopper les baisses des rentes

L’Union syndicale suisse déplore la «chute libre» du deuxième pilier et les baisses de prestations pour les femmes dans le cadre d’AVS21 discuté actuellement au parlement.

Il faut stopper les baisses et développer l’AVS, a affirmé mardi l’USS dans un communiqué. La faîtière syndicale regrette que la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États se soit prononcée en faveur d’une augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes, dans le cadre d’AVS21, le projet de réforme du Conseil fédéral qui vise à stabiliser l’AVS.

Avec AVS21, les femmes perdent 1200 francs de rentes par an, sur la rente AVS médiane 2018, estime l’USS. Et de souligner qu’elles touchent déjà un tiers de moins de l’AVS que les hommes une fois à la retraite. En outre, le projet ne contient «aucune des améliorations nécessaires pour les femmes», écrit l’organisation faîtière.

«Chute libre»

Mme Medici insiste sur le fait que les femmes sont les plus touchées. Selon elle, plus de 140’000 femmes ont dû recourir aux prestations complémentaires de l’AVS en 2019, soit deux fois plus que chez les hommes. Les femmes divorcées et les veuves sont les plus concernées.