Demande de mariage surprise pour Maddy

«Les Marseillais» : Pour Maddy, la surprise en était vraiment une

La starlette ne s’attendait pas à être demandée en mariage par Benji à Los Angeles dans «Les Marseillais».

«Quand on nous a annoncé le départ à Los Angeles pour un shooting photo, à aucun moment je me suis imaginé qu’il allait faire sa demande là-bas. Je ne m’y attendais vraiment pas. Pour ceux qui pensent que j’étais au courant, alors non, je ne l’étais absolument pas. Je vous dis la vérité. Ça a été une très très belle surprise», a raconté Maddy en story sur Instagram.