Gaspillage alimentaire: Pour manger dans ce restaurant, il faut réserver table et menu en avance

Choqué par les chiffres du food waste [ ndlr: gaspillage alimentaire] en Suisse ( voir encadré), un restaurateur de 53 ans a décidé de mettre en place des mesures dans son établissement situé à Goldach (SG). «Nous avons pris la décision de ne plus cuisiner que sur réservation préalable», explique-t-il. Selon lui, cela permet de réduire les déchets alimentaires à «un minimum absolu». Les menus du jour sont ainsi annoncés en début de semaine et ceux qui veulent venir manger doivent réserver leur place et leur menu à l’avance.