Pour Martin Fuchs, champion d’Europe en 2019 et vice-champion du monde un an plus tôt, « la déception est grande » . Ce d’autant plus que son fidèle cheval, « Clooney 51 », semblait dans le coup, sur un parcours qualifié d’exigeant par la majorité des cavaliers. « Ça n'a pas empêché six d’entre eux de réaliser un sans faute, pestait le jeune homme de 29 ans. « Clooney » était super, en forme, facile. J’avais un bon feeling. Mais en atterrissant derrière le 12e obstacle, j’ai eu l’impression qu’on n’avait pas sauté assez loin. J’ai donc décidé d’aller sur six foulées au lieu de cinq vers le suivant. Mais on est arrivés trop près et on a touché. »