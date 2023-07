Aime Simone donnera un live explosif de post-pop au Montreux Jazz

Avant l’album «Oh Glory», Aime Simone a sorti «Say Yes, Say No», mixtape où les sonorités rock, punk, trap, reggaeton ou encore techno se croisaient brillamment.

Aime Simone, découvert en 2020 avec le single «Shining Light», a dévoilé «Oh Glory» en mai 2023. Depuis la sortie de ce qu’il présente comme son véritable premier album , le Français qui reste discret sur son âge, connaît un succès monstre. Et, les prestations scéniques de l’artiste post-pop, qui a reçu le prix «Coup de Cœur» lors de «La chanson de l’année 2023» sur TF1 en juin, ne font que renforcer encore un peu plus sa célébrité. Le public du Lisztomania découvrira la bête de scène le jeudi 6 juillet 2023.

D’abord, j’imagine un endroit magique, un cadre exceptionnel avec le lac et les montagnes. Ensuite, je pense à l’équipe de ce festival qui est vraiment pointue dans les musiques qu’elle propose. Je trouve sa programmation éclectique et diverse très courageuse.

Dans les festivals, il y a une ambiance bon enfant, les gens sont très avenants et positifs. Il y a quelque chose de très festif, qui n’est pas exactement la même chose qu’en concert en tête d’affiche. Là, il y a la pression de proposer une vraie histoire, de faire entrer les gens en douceur, mais en profondeur dans ton album. En festival, l’exercice est complètement autre. Tu as très peu de temps pour convaincre. Il faut que cela envoie, que sa tape fort, qu’il y ait quelque chose de viscéral et de physique qui se passe en une cinquantaine de minutes.