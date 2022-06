Football : Pour Michel Platini, «la FIFA a déjà gagné»

L’ancien patron de l’UEFA a vidé son sac dans une interview accordée à la RTS. Il affirme qu’il ne lâchera rien, mais admet que sa carrière de dirigeant est «terminée».

Poursuivi pour un paiement présumé déloyal de deux millions de francs suisses datant de 2011, l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini (67 ans), a comparu ces derniers jours devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. La justice suisse a requis un an et huit mois de prison avec sursis à son encontre en attendant le prononcé du jugement, le 8 juillet.

Interrogé dimanche par la RTS en marge de son procès, Michel Platini a réglé ses comptes avec la FIFA. Il a utilisé des mots plutôt forts: «Je m'attaque à deux organismes très forts, la justice suisse et les milliards de la FIFA. C'est dur de les combattre, mais je me bats quand même contre eux parce que je sais qu'il y a une collusion et qu'ils ont fait plein de choses entre eux. Humainement, tu es dans la bagarre, la bataille. C'est quelque chose qui me plaît et qui m'a toujours plu. Je ne lâche rien, je ne lâcherai rien et j'irai jusqu'au bout.»