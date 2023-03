Pour mieux dormir, consommez ces aliments

On éteint la télévision et le téléphone portable et on laisse place à la méditation et à la lecture. Une bonne hygiène de sommeil peut contribuer à un repos nocturne réparateur. Mais ce que l’on mange ou boit peut également avoir un impact. Et cela ne doit pas forcément être du lait au miel: des chercheurs ont découvert que d’autres aliments peuvent également assurer un bon sommeil.

De la mélatonine pour le cycle circadien

L’hormone de la mélatonine joue un rôle décisif à cet égard. Il s’agit d’un neurotransmetteur qui régule le rythme jour-nuit. Le soir, le taux de mélatonine augmente automatiquement. Et c’est là qu’il est possible d’apporter un coup de pouce à son organisme. En effet, pour que ce dernier puisse produire de la mélatonine, il a besoin de tryptophane, un acide aminé essentiel, ainsi que de vitamine B3, de magnésium et de vitamine B6. Les aliments suivants peuvent donc aider à mieux s’endormir et à se réveiller plus reposé le matin.

Les bananes

Faciles à digérer, les bananes sont par ailleurs riches en potassium, en magnésium et en tryptophane. Elles contribuent ainsi à la relaxation musculaire et à un bon sommeil. Les légumes verts comme les épinards, les blettes et les petits pois sont également une bonne source de magnésium.

La banane contribue à la relaxation musculaire et à une meilleure qualité de sommeil.

Les œufs

L’idée selon laquelle les œufs sont mauvais pour la santé est dépassée depuis belle lurette. On sait désormais que cette source de protéines contribue non seulement à la perte de poids, mais également à une meilleure qualité de sommeil, notamment en raison de sa teneur en tryptophane.

Les cerises

On n’associe pas spontanément les cerises à un bon sommeil. Et pourtant, elles contiennent de la mélatonine et peuvent ainsi contribuer au rythme éveil-sommeil de l’organisme. Lorsque ce n’est pas la saison des cerises, le jus de cerises peut être une bonne alternative.

Manger des cerises est bon. Ce fruit à noyau contient de la mélatonine, qui régule le rythme éveil-sommeil.

Les aliments complets et les légumineuses

Les hydrates de carbone complexes contenus dans les aliments complets sont une source de magnésium. Ils procurent une satiété durable, ce qui permet de bien dormir. Les légumineuses telles que les lentilles et les pois chiches sont également riches en tryptophane et en vitamine B6, favorables à l’endormissement.

Les fruits secs oléagineux

Les fruits secs oléagineux sont non seulement une bonne source de protéines et un en-cas judicieux, mais aussi un bon allié dans la quête de sommeil. En raison de leur teneur en mélatonine, les pistaches et les noix sont particulièrement recommandées. Nul besoin d’en consommer en grandes quantités.

En raison de leur teneur en magnésium, les fruits secs oléagineux contribuent à une bonne qualité de sommeil.

Les produits laitiers

Le bon vieux verre de lait au miel reste une valeur sûre. En effet, les produits laitiers contiennent également du tryptophane et peuvent ainsi favoriser l’endormissement. Gare, toutefois, au fromage! Une fondue peut peser lourd sur l’estomac et donc avoir l’effet inverse.

L’heure du repas est décisive

La qualité du sommeil ne dépend pas uniquement de ce que l’on mange, mais également de la manière et de l’heure à laquelle on prend ses repas. Certes, on se sentira fatigué(e) immédiatement après avoir ingurgité une énorme quantité de nourriture, mais cela ne contribuera pas à un sommeil profond et réparateur, car l’organisme sera submergé par la digestion.

Pour un meilleur endormissement et un réveil en pleine forme, il convient de ne pas dîner trop tard et de manger léger, le soir.

Il est préférable de consommer de la nourriture par petites quantités et ce, dès le matin. Prendre un petit-déjeuner riche en protéines stabilise le taux de glycémie et favorise la production de mélatonine plus tard dans la journée, ce qui assure un bon sommeil. Le dernier repas de la journée doit idéalement être pris environ deux à trois heures avant le coucher.