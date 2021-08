Mère d’Emmanuel Macron : «Pour moi, Brigitte n’est pas une belle-​​fille»

Dans un livre à paraître la semaine prochaine, la mère du président français s’est confiée sur sa relation avec celle qu'il a épousée en 2007.

Jean-Michel Macron et Francoise Noguès-Macron sont très discrets.

Françoise Noguès, mère de l'actuel président français, a le verbe rare et préfère rester discrète alors que son fils est sous les projecteurs et le feu des critiques depuis plus de quatre ans. Elle a toutefois accepté de se confier dans un livre sur le couple Macron, «Tant qu'on est tous les deux», de Gaël Tchakaloff qui sortira le 25 août prochain dont «Le Point» a publié quelques extraits jeudi. Cet ancien médecin à la Sécurité sociale de 71 ans a notamment tenu à décrire sa relation avec celle qui a bouleversé la vie de son fils alors qu'il n'était qu'un lycéen.